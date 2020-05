Kommentar : Mehr Würde für Mensch und Tier

Berlin Die Missstände in der fleischverarbeitenden Industrie sind schon lange bekannt. Die ganze Bundesregierung muss jetzt beim Arbeits- und Gesundheitsschutz gründlich aufräumen, damit das Töten und Zerlegen von Tieren in solchen Betrieben noch irgendetwas mit Würde für Mensch und Tier zu tun hat.

Seit Jahren weiß die Politik um skandalöse Zustände für Beschäftigte in fleischverarbeitenden Betrieben. Hier und da wurden Vorschriften verschärft, aber nur halbherzig und die Kontrolle war schlecht. Zumindest so schlecht, dass in der Branche munter weiter getrickst werden konnte und sich an den Missständen nichts änderte. Vor allem viele Osteuropäer in Sub-Unternehmen erledigen für geringen Lohn einen Knochenjob. Wenn sie nicht im Schlachthof stehen, leben sie in Sammelunterkünften. Schlafraum überfüllt, Privatsphäre Fehlanzeige.