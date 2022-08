Diskussion um Entlastungen : Verdi-Chef Werneke fordert neue 500-Euro-Energiepauschale

Exklusiv Berlin Urlaub, Freizeit, Restaurantbesuch - die hohe Inflation zwingt sieben von zehn Menschen in Deutschland nach eigenen Angaben in diesen Bereichen zu Einsparungen. Die Ampel debattiert über Entlastungen - die Gewerkschaften haben eigene Ideen.

Verdi-Chef Frank Werneke hat von der Bundesregierung zur Entlastung der Bürger von den hohen Energiepreisen die Auszahlung einer neuen 500-Euro-Energiepauschale für Beschäftigte gefordert. „Wir brauchen deshalb dringend ein drittes Entlastungspaket – und zwar eines, das gezielt die Menschen mit mittleren und eher niedrigen Einkommen unterstützt“, sagte Werneke unserer Redaktion. „Für dieses Jahr fordern wir als ver.di daher eine weitere Energiepauschale in Höhe von 500 Euro. Diese soll auch an Renter und Rentnerinnen und Studierende und Leistungsempfänger, beispielsweise von ALG II, ausgezahlt werden“, sagte der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft. „Die Pauschale soll steuerpflichtig sein, so dass das höchste Netto bei den Menschen mit den niedrigsten Einkommen ankommt“, so Werneke.