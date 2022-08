„Beeinträchtigungen für Fahrgäste so gering wie möglich“ : Ministerin Lemke für Entschädigung bei Zugverspätung durch Güterzug-Priorisierung

Berlin Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke und Verbraucherschützer haben sich für eine Entschädigung von Bahnkunden ausgesprochen auch bei Verspätungen durch die Priorisierung von Güterzügen.

Die Bundesregierung will Energietransporten auf der Schiene, also Güterzügen mit Kohle, Öl oder anderen Produktionsmitteln, in den kommenden sechs Monaten Vorfahrt vor Personenzügen einräumen, um die Versorgung von Kraftwerken mit Brennstoffen zu gewährleisten und den Betrieb von Raffinerien und Stromnetzen zu gewährleisten. Dies hatte das Bundeskabinett am vergangenen Mittwoch beschlossen.