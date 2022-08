Baerbock verteidigt Marin : „Selbst wenn es einige schockiert – Politiker sind Menschen, haben ein Privatleben“

Berlin/Helsinki Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin musste zuletzt einiges an Kritik wegen Party-Videos einstecken. Jetzt ergreift die deutsche Außenministerin Partei.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin gegen Kritik wegen der Party-Videos in Schutz genommen. „Selbst wenn es einige vielleicht schockiert: Politiker sind Menschen, haben ein Privatleben“, sagte Baerbock am Freitag in Kopenhagen. „Auch ich mag Musik und spiele, wenn ich mal etwas private Zeit habe, nicht nur Karten, sondern war in meinem Urlaub - zwar leider nicht auf einer Party - aber auf einem Rockkonzert.“