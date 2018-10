SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach für Zuckersteuer

Berlin Übergewicht bei Kindern: Die Bundesregierung will gegen zu viel Zucker, Salz und Fett in Lebensmitteln vorgehen.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat eine gezielte Steuer auf Lebensmittel, die insbesondere Kinder dick machen, als eine Möglichkeit genannt, Übergewicht bei Kindern zu bekämpfen. „Als erstes müssen wir die Eltern aufklären. Dann brauchen wir eine Lebensmittelkennzeichnung in Ampel-Form, die auch Kinder verstehen“, sagte der Fraktionsvize. „Für eine Zuckersteuer bin ich, wenn sie gezielt auf Lebensmittel erhoben wird, die für Kinder produziert werden, wie Soft-Drinks, und wenn das zusätzlich eingenommene Geld in gleicher Höhe in preiswerte Alternativen fließt“, sagte Lauterbach.