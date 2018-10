Einwanderung von Fachkräften: Union und SPD debattieren über Spurwechsel

Berlin CDU-Politiker Daniel Günther dringt auf Bleiberecht für Flüchtlinge mit Job. Die Union will diese Debatte nicht mehr vor der Wahl in Bayern führen.

Die Frage, ob und unter welchen Umständen Flüchtlinge mit Job eine Bleibeperspektive in Deutschland bekommen können, hat in Union und SPD eine neue Debatte ausgelöst. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) forderte Nachbesserungen an den Eckpunkten für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, die die Spitzen von Union und SPD in der vergangenen Woche mühsam miteinander ausgelotet hatten.