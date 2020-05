Staatsanwalt ermittelt : Offenbar Anschlag auf Saarlands Innenminister Bouillon

Saarbrücken/St. Wendel Nach einem mutmaßlichen Anschlag auf den Dienstwagen des saarländischen Innenministers Klaus Bouillon (CDU) ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft in Saarbrücken wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen Unbekannt.

„Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt“, teilte Pressesprecher Mario Krah am Donnerstag mit. „Dies schließt auch möglicherweise staatsgefährdende Motive ein.“ Weitere Auskünfte könnten aus Gründen des Verfahrensschutzes nicht erteilt werden.

An dem Dienstauto hatten bisher Unbekannte an mehreren Rädern die Schrauben teilweise gelöst und teilweise gelockert, wie die „Saarbrücker Zeitung“ berichtete. Als der Innenminister am Mittwoch im Stadtverkehr unterwegs gewesen sei, habe die Fahrzeugtechnik zum sofortigen Stopp des Wagens aufgefordert. Eine Fachwerkstatt habe dann die teilweise gelösten und teilweise gelockerten Schrauben festgestellt.