Pädokriminellen-Netzwerk : Erster Prozess im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach beginnt

Mönchengladbach Zwei Männer aus Krefeld und Viersen stehen vor Gericht. Ihnen wird unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern in 79 Fällen vorgeworfen. Außerdem sollen sie Kinderpornos gedreht und verbreitet haben.

Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach beginnt am Mittwoch (29. April) vor dem Landgericht Mönchengladbach der landesweit erste Prozess gegen zwei Angeklagte. Den 39 Jahre alten Männern aus Krefeld und Viersen wird unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern in 79 Fällen vorgeworfen. Teilweise sollen sie sich auch gemeinsam an den Kindern vergangen haben, wie das Landgericht Mönchengladbach am Dienstag mitteilte. Die Männer sind auch der Herstellung, Verbreitung und des Besitzes kinderpornografischer Schriften angeklagt.