59.302 Tonnen : Klopapier-Produktion in NRW lag im März auf Rekordhöhe

Düsseldorf Die Klopapier-Produktion hat in NRW im März auf Rekordhöhe gelegen. Es wurden 50 Prozent mehr Rollen, als im Vormonat produziert.

In fünf nordrhein-westfälischen Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes wurden im März insgesamt 59.302 Tonnen Toilettenpapier hergestellt, wie die Statistikbehörde des Landes am Dienstag in Düsseldorf anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Dies sei der höchste Monatsausstoß in den letzten zehn Jahren gewesen.