Hattingen : Polizei findet 71-Jährigen tot in seinem Haus

Foto: dpa/Silas Stein

Hattingen In Hattingen ist ein 71-Jähriger tot in seinem Haus gefunden worden. Ein Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises am Dienstagabend mit.

Weitere Erkenntnisse erhofften sich die Ermittler von einer Obduktion.

Ein 68-jähriger Bekannter des Mannes hatte den Angaben zufolge einen Notruf abgesetzt und den Fund des leblosen Körpers am Dienstagmittag gemeldet. Rettungskräfte der Feuerwehr hätten dann die Polizei benachrichtigt, weil sie den Eindruck hatten, es könne sich um einen unnatürlichen Todesfall handeln, hieß es.

(felt/dpa)