Kultur unter Corona : Jeder dritte Künstler will kürzertreten

Berlin Die Corona-Krise trifft die Kunstschaffenden besonders hart. Die Sorgen um die Zukunft der Kulturnation wachsen. Soforthilfen erreichen nicht alle und müssen nach Verbandseinschätzung dringend nachgebessert werden.

Künstler sind von den Corona-Auflagen nicht nur besonders betroffen, sie werden von den Unterstützungsversuchen des Staates auch nur unzureichend erreicht. „Die Soforthilfen greifen in den meisten Bundesländern nur bedingt“, berichtet Dagmar Schmidt, die Vorsitzende des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK). Insbesondere müssten die Soforthilfen mit Bezug auf den Lebensunterhalt schnellstmöglich nachgebessert werden. Sie bedauert zudem, dass in den engagierten Landesprogrammen von Berlin und NRW „der Topf schnell geleert war“, so dass zum Teil auch aus technischen Gründen später gestellte Anträge abschlägig beschieden wurden.

Nach einer aktuellen BBK-Umfrage haben oder erwarten vier Fünftel der Künstler drastische Einkommensausfälle. Ein gutes Drittel geht davon aus, in Zukunft die künstlerische Tätigkeit einschränken zu müssen. Derzeit nutzten sie die Zeit für die Planung zukünftiger Projekte, arbeiteten im Atelier und bereiteten Ausstellungen vor. Sie seien nicht arbeitslos, aber es fehlten massiv die Einnahmen, etwa aus Kunstkursen, Kunstmessen und im Frühjahr ausgefallenen Projekten und Folgeaufträgen. „Zusätzlich sind die ,Brotjobs’, die häufig zum Leben notwendigen Zuverdienste in Gastronomie, Fahrdiensten und so weiter, genauso eingestellt“, merkt die Verbandschefin an.