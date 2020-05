389 Stimmen für SPD-Politikerin : Bundestag wählt Eva Högl zur neuen Wehrbeauftragten

Berlin Die SPD-Innen- und Rechtspolitikerin Eva Högl ist neue Wehrbeauftragte des Bundestags. Das Parlament wählte sie am Donnerstagnachmittag zur Nachfolgerin von Hans-Peter Bartels (SPD).

Der bisherige Amtsinhaber Hans-Peter Bartels wäre gerne für eine weitere Amtszeit angetreten und hatte sich von der Entscheidung der Fraktionsspitze für die Innen- und Justizexpertin Högl düpiert gezeigt. Der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs, der sich ebenfalls Hoffnung auf den Posten gemacht hatte, kündigte gar seinen Rückzug aus dem Bundestag an.

Riesenwirbel in SPD um geplante Ablösung des Wehrbeauftragten

Einmal im Jahr legt sie dem Bundestag einen umfassenden Bericht vor, in den Erkenntnisse einfließen, die sie insbesondere durch angemeldete oder unangemeldete Truppenbesuche, Gespräche und Eingaben aus der Bundeswehr gewinnt. Soldaten dürfen sich jederzeit direkt an die Wehrbeauftragte wenden.

Kritik kam von FDP-Chef Christian Lindner: "Für uns steht diese Personalie unter keinem guten Stern", sagte er am Donnerstag in Berlin vor der Wahl. "Es waren ganz offensichtlich interne Beweggründe in der Sozialdemokratie, die dazu geführt haben, dass der geschätzte Wehrbeauftragte Bartels seine Arbeit nicht fortsetzen kann."