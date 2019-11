Doppelte Besoldung : Disziplinarverfahren gegen Rainer Wendt abgeschlossen

Exklusiv Düsseldorf Der heute 62-jährige frühere Polizeihauptkommissar stand in der Kritik, weil er doppelt besoldet wurde. Nun ist das Verfahren gegen ihn beendet worden. Kritiker sehen einen Zusammenhang mit dem Versuch, Wendt zum Staatssekretär in Sachsen-Anhalt zu machen.

Das Land NRW hat das Disziplinarverfahren gegen Rainer Wendt nach rund zwei Jahren abgeschlossen. Das teilte das NRW-Innenministerium auf Anfrage unserer Redaktion mit. Demnach ist das Verfahren gegen den Polizeihauptkommissar a.D. am 31. Oktober 2019 mit einer nicht näher erläuterten „Maßnahme“ beendet worden.

Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich bei dieser „Maßnahme“ um eine Rüge verbunden mit einer Geldbuße, die von Wendt akzeptiert worden sei. Dazu machte das Innenministerium mit Verweis auf Wendts Persönlichkeitsrechte allerdings keine Angaben. Der Polizeigewerkschafter Wendt sollte Staatssekretär im Innenministerium von Sachsen-Anhalt werden. Die Personalie hatten Ministerpräsident Reiner Haseloff und Innenminister Holger Stahlknecht (beide CDU) am Freitag überraschend per Pressemitteilung verkündet. Nach massiver Kritik von SPD, Grünen und Linken nahm Stahlknecht die Entscheidung am Sonntag wieder zurück und erklärte, dass der frühere Duisburger Schutzpolizist Wendt nun doch nicht Staatssekretär werde.