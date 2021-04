Innenstadtentwicklung : 92 Unterschriften gegen KWW-Neubau

Rheinberg Die Stadt Rheinberg hat das Grundstück an der Wallstege an das Kommunale Wasserwerk verkauft, das dort eine Geschäftsstelle bauen möchte. Anwohner kritisieren das. Sie überreichten dem Bürgermeister die Namensliste.

Die Stadt hat das lange, schmale und unbebaute Grundstück an der Wallstege, grob gesagt zwischen Underbergturm und Volksbank gelegen, an das Kommunale Wasserwerk verkauft (wir berichteten). Das KWW, bisher an der Ecke Kamper Straße/Alte Poststege untergebracht, möchte dort eine neue Geschäftsstelle bauen. Das macht betroffene Anwohner ziemlich sauer. Nun haben sie in einer kurzfristig organisierten Unterschriftenaktion die klare Kritik an den KWW-Absichten zum Ausdruck gebracht. Am Montag überreichten Doris Wiesner und Rainer Kaußen stellvertretend 92 Unterschriften im Stadthaus an Bürgermeister Dietmar Heyde.