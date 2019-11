Wahlplakat mit Anti-Israel-Spruch : Ermittlungen gegen „Die Rechte“ wegen Volksverhetzung

Demonstranten der Partei „Die Rechte“ am 9. Dezember in Bielefeld. Foto: dpa/Fabian Strauch

Celle Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat gegen die rechtsextreme Partei „Die Rechte“ aufgrund eines bundesweit kritisierten Wahlplakats Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet.

Sie werte die bei der Europawahl verwendete Formulierung „Israel ist unser Unglück“ als eine bloße Abwandlung der in der NS-Zeit propagierten Hassparole „Juden sind unser Unglück“, teilte die Anklagebehörde am Montag in Celle mit.