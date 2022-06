Pipeline Nord Stream 1 : Gazprom schickt weniger Gas nach Deutschland

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 in Lubmim. (Archiv) Foto: dpa/Stefan Sauer

Berlin Russland drosselt die Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream nach Deutschland um gut 40 Prozent. Als Grund werden Verzögerungen bei einer Reparatur angegeben. Die Bundesregierung sieht die Versorgungssicherheit aktuell aber als gesichert an.

Verzögerungen bei der Reparatur von Gas-Kompressoren durch Siemens beschränken nach Angaben von Gazprom derzeit die Kapazität der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Deshalb habe Gazprom den Durchfluss von Gas durch die Pipeline auf maximal 100 von 167 Millionen Kubikmeter pro Tag reduziert, teilte der russische Gas-Riese am Dienstag mit. Der deutsche Konzern habe Kompressoren verspätet von der Reparatur zurückgeschickt. Dazu kämen Fehlfunktionen an den Motoren, weshalb an der Kompressor-Station in Portowaja bei St. Petersburg derzeit nur drei Kompressoren betrieben werden könnten. Allerdings war am Dienstagnachmittag kein verringerter Durchfluss durch Nord Stream 1 festzustellen.