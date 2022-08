Laut Medienbericht : Ermittler im Cum-Ex-Skandal durchsuchen E-Mails von Olaf Scholz

Hamburg Einem Medienbericht zufolge sind im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal die E-Mails des jetzigen Bundeskanzlers aus seiner Zeit als Hamburgs Bürgermeister durchsucht worden. Die Durchsuchungen betreffen auch einen anderen SPD-Abgeordneten.

Im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal sind einem Medienbericht zufolge E-Mails des heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) aus seiner Zeit an der Hamburger Regierungsspitze durchsucht worden. Das gehe aus Unterlagen hervor, die dem Hamburger Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex vorlägen, berichtete das „Hamburger Abendblatt“ am Dienstag. Demnach erließ das Amtsgericht Köln am 30. März 2022 einen Durchsuchungsbeschluss für das Postfach olaf.scholz@sk.hamburg.de, Scholz' offizielles Postfach in seiner Zeit als Erster Bürgermeister.