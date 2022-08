Umfassende Aufklärung gefordert : Staatsanwaltschaft ermittelt nach Rücktritt gegen Ex-Intendantin Schlesinger

Berlin Nach Vorwürfen möglicher Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme war Patricia Schlesinger am Sonntag als Intendantin des RBB zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt nun wegen Untreue und Vorteilsannahme gegen sie.

Nach dem Rücktritt von RBB-Intendantin Patricia Schlesinger hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen die 61-Jährige eingeleitet. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsannahme gegen Schlesinger, ihren Ehemann Gerhard Spörl und gegen RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf, bestätigte eine Sprecherin am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Der RBB-Rundfunkrat will sich am 16. August über Fragen der Vertragsauflösung von Schlesinger und die weitere Rolle von RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf beraten, wie das Gremium am Montag nach einer Sondersitzung mitteilte.