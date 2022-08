Medienbericht : Bahn-Betriebsrat schlägt vom Bund bezahlten Ersatzzug-Fundus vor

Menschen warten an einem vollen Bahnsteig auf ihren Zug (Symbolbild). Foto: dpa

Berlin Mehr Fahrgäste, Engpässe zur Ferienzeit, überlasteter Nahverkehr: Für diese Veränderungen bei der Bahn macht der Betriebsrat einen Lösungsvorschlag. Verkehrsverbünde sollen Reservebahnen an mehreren Standorten mieten können.

Mit Blick auf die Verkehrswende und den Kapazitätsausbau auf der Schiene spricht sich der Chef des Gesamtbetriebsrates von DB Regio, Ralf Damde, für einen vom Bund finanzierten Fahrzeugreservepool aus. „Das 9-Euro-Ticket hat wie mit einem Brennglas die Probleme im Regionalverkehr aufgezeigt“, sagte Damde dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). „Es gibt nicht genügend Personal und insbesondere zu wenig Fahrzeuge, um den Anstieg der Fahrgastzahlen auch in Zukunft aufzufangen“, sagte er. „Der Bund muss einen zentralen Fahrzeugpool finanzieren, der mit mindestens 300 Fahrzeugen bestückt ist und an mehreren Standorten in Deutschland steht.“