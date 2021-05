Medienbericht : Deutschland erkennt Kolonialverbrechen an Herero und Nama in Namibia an

Auf diesem Archivbild von 1904 wird die 2. Marine-Feldkompanie eingesegnet vor dem Kampf gegen die aufständischen Hereros in Deutsch-Südwestafrika. In der Schlacht am Waterberg und während der darauf folgenden Vertreibung in die Omaheke-Wüste waren 1904 rund zwei Drittel des Herero-Volkes gestorben Foto: dpa