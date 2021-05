Kostenpflichtiger Inhalt: Merkels Rede zum Befreiungstag der Niederlande : „Die Verbrechen verjähren nicht“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hört in Berlin niederländischen Studenten bei einer Diskussion anlässlich des niederländischen Befreiungstages zu. Foto: Annegret Hilse/Pool Photo via AP Foto: AP/Annegret Hilse

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt in diesem Jahr die Rede zum niederländischen Tag der Befreiung und mahnt, die Erinnerung an die Nazi-Verbrechen lebendig zu halten - nicht nur bei Feierlichkeiten. Es ist eine besondere Veranstaltung in einer besonderen Zeit.