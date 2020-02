Ab 1. März : Gesetz für mehr Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern tritt in Kraft

Ein Mann aus Somalia, der zuvor als Schweißer ausgebildet wurde, arbeitet in einer Firma an einem Stahlsegment. Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Am Sonntag treten neue Regelungen in Kraft, um die Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern zu erhöhen. Künftig soll es auch mit einer Berufsausbildung möglich sein, in Deutschland eine Arbeit aufzunehmen.

Bisher gilt die Regelung, bis auf Ausnahmen für Mangelberufe, nur für Akademiker. Voraussetzung sind die Anerkennung des Berufsabschlusses und deutsche Sprachkenntnisse. Auch eine befristete Einreise zur Arbeitssuche ist möglich.

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sieht vor, dass Zuwanderer nach vier Jahren Arbeit in Deutschland eine unbefristete Niederlassungserlaubnis erhalten können. Der Bundestag hatte das Gesetz nach langen Verhandlungen zwischen Union und SPD Mitte Juni vergangenen Jahres im Rahmen eines Pakets von Migrationsgesetzen verabschiedet.

Dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge gibt es Engpässe im Gesundheitswesen, insbesondere in der Pflege, in diversen Handwerksberufen sowie im Maschinenbau, der Elektrotechnik und der IT-Branche. Jedes zweite Unternehmen hat laut Umfragen inzwischen Schwierigkeiten, offene Stellen mit Fachkräften zu besetzen.

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist Teil der Fachkräftestrategie der Bundesregierung und ergänzt eine Reihe anderer Initiativen, etwa zur Nachwuchsgewinnung und zur Attraktivitätssteigerung Deutschlands für Arbeitskräfte aus EU-Ländern.

(ala/epd)