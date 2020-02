Planung der Tat wie in Videospielen : Verfassungsschützer warnt vor „Gamifizierung“ des Rechtsextremismus

Planung der Tat wie in Videospielen

Köln Der Verfassungsschutz zeigt sich besorgt vor einer „Gamifizierung“ des Rechtsextremismus. Die Täter von Halle, Christchurch und Oslo hätten das Töten zuvor mit einem digitalen Stellvertreter in Spielen geübt.

Vor einer zunehmenden „Gamifizierung“ des Rechtsextremismus hat der Leiter des Verfassungsschutzes von Nordrhein-Westfalen, Burkhard Freier, gewarnt. „Das macht uns im Moment eigentlich die größten Sorgen“, sagte er auf einer Kölner Veranstaltung zum schulpolitischen Aschermittwoch des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region. Dabei handele es sich um neue Tätertypen, die ihre Taten wie ein Videokampfspiel planten und strukturierten. Sowohl der Attentäter von Halle als auch der Täter von Christchurch in Neuseeland hätten sich zuvor etwa einen sogenannten Avatar zugelegt, eine Art grafischen digitalen Stellvertreter, wie er in Videospielen üblich ist. Auch Anders Breivik, der 2011 in Norwegen 77 Menschen ermordete, habe zuvor ein Jahr lang Kampfspiele gespielt, um gezielt das schnelle Töten zu erlernen.