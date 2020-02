Wirtschaft in Krefeld : Fachkräfte werden von den Firmen dringend gesucht

Wirtschaft in Krefeld

Trafen sich bei der SWK in Krefeld (v.l.): Petra Pigerl-Radtke, Jürgen Steinmetz, Wilfried Gossen, Angela Schoofs, Stefan Fuchs und Bettina Rademacher-Bensing. Foto: Agentur für Arbeit. Foto: BA

Krefeld Vier Experten helfen vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen, sich im Personalmanagement besser aufzustellen.

Aktuell wurde das erfolgreiche Projekt um weitere zwei Jahre verlängert und geht nun in sein neuntes Jahr. Zweimal jährlich trifft sich der Beirat, bestehend aus Angela Schoofs (Vorsitzende der Geschäftsführung Agentur für Arbeit Mönchengladbach), Bettina Rademacher-Bensing (Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld) und Jürgen Steinmetz (Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein) mit dem Projektteam, um einerseits eine Rückschau zu halten und sich andererseits auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes in der Beratung aktuell auszurichten. Dieses Mal fand das Treffen der Beiratsmitglieder bei der SWK in Krefeld statt, welche die Fachkräfteberatung bereits genutzt hat.