“Keine Tendenz“ Habeck prüft möglichen Verkauf von Flughafen Hahn

Das Bundeswirtschaftsministerium prüft den möglichen Verkauf des rheinland-pfälzischen Flughafens Hahn an einen russischen Investor. „Wir screenen das gerade“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Montag der Nachrichtenagentur Reuters in Washington. Dies werde immer getan, wenn es Sorge gebe, kritische Infrastruktur könnte potenziell berührt werden. Dann gebe es eine Investitionsprüfung. „So auch in diesem Fall. Aber das dauert jetzt ein paar Wochen.“ Im Detail könne er noch nicht darüber reden, so der Grünen-Politiker. „Es gibt keine Tendenz.“