“Irritiert vom Inhalt“ Mützenich bringt Grüne mit Äußerungen zum Ukraine-Krieg gegen sich auf

Mit Äußerungen zum Krieg in der Ukraine hat SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zum wiederholten Male die Grünen gegen sich aufgebracht. Da kurz vor dem ersten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges vieles auf eine bevorstehende russische Großoffensive hindeute, sei er „irritiert“ vom Inhalt und vom Zeitpunkt des Kommentars des Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, sagte der Co-Vorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, am Montag in Berlin.