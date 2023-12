Durchbruch bei Haushaltsverhandlungen Darauf haben sich Scholz, Habeck und Lindner geeinigt

Die Ampel-Spitzen wollen beim CO 2 -Preis auf den Pfad der großen Koalition zurückkommen. Konkret bedeutet das, dass der Preis zum 1. Januar auf 45 Euro pro Tonne CO 2 ansteigen wird – nicht wie bisher geplant auf 40 Euro. Damit werden Tanken und Heizen mit fossilen Energien im neuen Jahr teurer als bislang angenommen. Bisher liegt der CO 2 -Preis bei 30 Euro. Die Einnahmen fließen in den KTF.