Nach Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet Wie Deutschland und Europa Hilfe leisten

Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärte: „Wir werden alle Hilfen in Bewegung setzen, die wir aktivieren können.“ Das Technische Hilfswerk (THW) könne Lager mit Notunterkünften und Wasseraufbereitungs-Einheiten bereitstellen. Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken bereite das THW ebenfalls bereits vor. Es gebe hierzu eine enge Abstimmung mit dem türkischen Zivilschutz. Sie habe mit dem türkischen Botschafter in Berlin gesprochen „und unsere tief empfundene Anteilnahme ausgedrückt“. Das THW teilte mit, es sei „aktuell nicht in der Türkei vor Ort im Einsatz“, stehe aber in engem Austausch mit Regierung und Partnerorganisationen.