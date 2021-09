Bücher der Kanzlerkandidaten : Neue Plagiate bei Baerbock, Laschet und Scholz gefunden

Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Armin Laschet (CDU) vor der TV-Debatte am Montag. In ihren Büchern wurden weitere „kritische Stellen“ entdeckt. Foto: AFP/MICHAEL KAPPELER

Berlin In seiner jüngsten Veröffentlichung geht der Plagiatsjäger Stefan Weber vor allem mit Grünen-Kandidatin Baerbock hart ins Gericht: Es sei „sehr wahrscheinlich“, dass ihr gesamtes Buch abgeschrieben sei. Die Sprecher der Betroffenen verweisen auf laufende Prüfverfahren.

Nach der jüngsten Veröffentlichung zu neuen mutmaßlich plagiierten Stellen in den Büchern der Kanzlerkandidaten verweisen die Sprecher der Betroffenen auf laufende Prüfverfahren. Eine Sprecherin von Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock erklärte am Dienstag, dass Baerbocks Buch derzeit noch „gründlich und mit Sorgfalt überarbeitet werde“. Im Falle von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet teilte ein Sprecher mit, dass die Prüfung von Laschets Buch „Die Aufsteigerrepublik. Zuwanderung als Chance“ immer noch nicht abgeschlossen sei. Die SPD äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen gegen Kanzlerkandidat Olaf Scholz .

Zu dieser konkreten Einschätzung gab es am Dienstag auf Anfrage kein Statement der Grünen. Baerbocks Sprecherin wies darauf hin, dass die Grünen-Kandidatin bereits handwerkliche Fehler in ihrem Buch eingeräumt habe und die fehlenden Quellenangaben ergänzt würden. „Das wird noch geraume Zeit dauern“, hieß es weiter.

„Sie sollte in Sack und Asche gehen“ : Weiterer Plagiatsjäger meldet Fund in Baerbock-Buch

„Abgekupfert wird im politischen Diskurs offenbar genau so dreist wie in der Wissenschaft, aber bei niemandem konnte man es bislang so werkprägend dokumentieren wie bei Annalena Baerbock“, erklärte Weber. „Sie ist Frau Guttenberg des politischen Sachbuchs.“ Aber auch von Laschet und Scholz „würde man erwarten, dass sie immer dann, wenn sie nicht in direkter Rede zitieren, eigene Worte verwenden“.