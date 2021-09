Pegida-Versammlung : Protest gegen Höcke-Auftritt in Dresden

Dresden In Dresden kam es zu einer Pegida-Versammlung, bei der auch der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke vor Ort war. Gegen den Aufmarsch protestierten etliche Gegendemonstranten.

Hunderte Menschen haben am Montagabend in Dresden gegen einen Auftritt des Thüringer AfD-Fraktionschefs Björn Höcke und gegen eine „Pegida“-Versammlung demonstriert. Der Aufzug der „asylfeindlichen Pegida“-Bewegung durch die Innenstadt sei fortlaufend von Gegenprotesten begleitet worden, teilte die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mit. Zudem habe es Sitzblockaden gegeben.

Bereits am Nachmittag hatten sich unter freiem Himmel hunderte Menschen zu einem interkulturellen Gastmahl in der Dresdner Neustadt versammelt, um ein Zeichen für Vielfalt und Weltoffenheit zu setzen. Insgesamt waren am Montag bei den Demonstrationen in Dresden laut Polizeidirektion 253 Beamte im Einsatz.