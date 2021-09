Kanzlerin auf Abschiedstour : Merkels Balkan

In Belgrad schreitet Angela Merkel mit Serbiens Präsident Aleksandar Vucic am Montag eine Ehrenformation ab. Foto: dpa/Marko Drobnjakovic

Meinung 16 Jahre nach ihrer ersten Balkanreise ist Angela Merkel wieder unterwegs in Serbien und Albanien, trifft auch die Spitzen von vier anderen Westbalkan-Ländern. Sie weiß um die Bedeutung eines stabilen Balkans für Europa. Doch in 16 Jahren ist viel zu wenig geschehen.

Bereits als Kanzlerkandidatin machte Angela Merkel 2005 durch ihre Balkan-Reise deutlich, dass die Region nach den blutigen Bürgerkriegen dringend neue Perspektiven braucht. Am Ende ihrer Amtszeit muss die lange Jahre mächtigste Frau Europas schon sehr ins Kleingedruckte schauen, um bei ihrer letzten Balkan-Reise Fortschritte benennen zu können. Der vor sieben Jahren von ihr initiierte Berliner Prozess habe die Gesprächsbereitschaft der verfeindeten Länder erhöht, meint sie.

Dieses Zeitlupentempo beherrscht die europäische Balkan-Entwicklung. Nach dem Friedensvertrag von Dayton, der 1995 den Bosnien-Krieg beendete, wurde ein Hoher Repräsentant in Sarajewo installiert. Er kann immer noch demokratisch gewählte Politiker feuern und sogar Gesetze erlassen. Er hat mehr Befugnisse als die Hohen Kommissare, die sich 1949 Sonderrechte in Deutschland einräumten, nach anderthalb Jahren aber den Rückzug einleiteten. Doch der Hohe Repräsentant steht nach 26 (!) Jahren immer noch über allem in Bosnien.

Inzwischen nimmt Christian Schmidt, einst Merkels Agrarminister, diese Funktion wahr. Es ist erfreulich, dass er sich zum Ziel gesetzt hat, das Amt überflüssig zu machen. Denn es ist Teil eines Zermürbungsprozesses und zunehmender Frustration. Vor zwölf (!) Jahren und nach vielen Jahren der Vorbereitung und Absprache mit Brüssel stellte Albanien den Antrag auf EU-Mitgliedschaft. Der offizielle Beitrittsprozess sollte spätestens unter deutscher EU-Präsidentschaft beginnen. Doch weil sich einzelne EU-Mitglieder querstellen, geht es immer noch nicht weiter auf dem langen Weg.

Eigentlich hätten die Probleme des westlichen Balkans binnen einer Generation lösbar sein müssen. Die sechs Staaten, mit deren Vertretern sich Merkel jetzt traf, umfassen zusammen weniger Einwohner als Nordrhein-Westfalen. Der Aussöhnungsprozess hätte in so vielen Jahren längst Früchte tragen müssen, so wie es Frankreich und Deutschland nach dem Weltkrieg so forsch angingen. Doch noch gibt es die Befürchtung, dass die ethnischen Konflikte jederzeit wieder ausbrechen. Das hat auch mit der fehlenden konkreten EU-Perspektive zu tun. Nachdem die EU mit durchaus nachvollziehbaren Gründen die Anhänger europäischer Werte und Orientierungen in der Türkei verprellt und damit letztlich den dortigen EU-Gegnern zu mehr Einfluss verholfen hat, ist sie nun im Begriff, das auf dem Balkan zu wiederholen.