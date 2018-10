Angela Merkel (CDU) erklärt Verzicht - Armin Laschet lässt Kandidatur offen

Düsseldorf Merkel will den CDU-Parteivorsitz abgeben. Als Nachfolger kommen einige Namen infrage. Auch Armin Laschet. Aber der NRW-Ministerpräsident lässt sich noch nicht in die Karten schauen.

Nordrhein-Westfalens CDU-Landeschef und Ministerpräsident Armin Laschet hält sich eine eigene Kandidatur um die Nachfolge von Angela Merkel für den Parteivorsitz offen. Die CDU müsse die Lage zunächst analysieren und danach entscheiden, sagte er am Montag in Düsseldorf. Es sei wichtig, zunächst das Gespräch zu suchen. Der CDU-Parteivorstand sollte daher am Montag weder einen Kandidaten für das Präsidium noch für den Bundesvorstand nominieren. Zu der Frage, ob er selbst als Kandidat antrete, äußerte sich der CDU-Bundesvize nicht. Laschets Name war bei den Spekulationen über eine Nachfolge Merkels immer wieder genannt worden.