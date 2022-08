Milliarden-Waffendeal : USA wollen Raketenabwehr an Saudi-Arabien und Emirate verkaufen

Washington Vor seinem Amtsantritt hat US-Präsident Joe Biden sich gegen den Waffenhandel mit Saudi-Arabien und den Emiraten ausgesprochen. Nun billigt die US-Regierung einen milliardenschweren Rüstungs-Deal.

Die US-Regierung will Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate in großem Stil mit Raketenabwehrwaffen beliefern. Der am Dienstag genehmigte Rüstungsdeal im Gesamtumfang von mehr als fünf Milliarden Dollar (rund 4,9 Milliarden Euro) solle beide Länder in die Lage versetzen, sich gegen Angriffe der mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen zu verteidigen, teilte das Außenministerium in Washington dem Kongress mit. Saudi-Arabien soll demnach Raketen vom Typ Patriot im Wert von drei Milliarden Dollar erhalten. Es handele sich dabei um eine Sonderanfertigung, die das Königreich vor Raketenangriffen der Huthis schützen solle.