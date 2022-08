Säbeltanz auf Taiwan : Pelosis Besuch liefert China unnötig Gelegenheiten

Meinung Die Stippvisite von Speakerin Nancy Pelosi auf Taiwan erfolgt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Chinas Präsident Xi könnte die Situation ausnutzen, um die Stimmung im eigenen Land zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

Einen wesentlichen Teil der Schuld an dem bedauernswerten Zustand der bilateralen Verhältnisse trägt kein anderer als der Nationalist Xi, unter dessen Führung die Volksrepublik einen zunehmend aggressiven Kurs eingeschlagen hat.

In Taiwan kulminieren die Probleme. Und dort könnte sich das Kräftemessen zwischen der Supermacht und dem aufstrebenden China einmal entscheiden. Deshalb führen beide Seiten dort einen Säbeltanz auf, der das Potenzial zur Eskalation hat. Taiwan könnte die Ukraine Chinas werden. Was erklärt, warum Xi den Autokraten in Moskau demonstrativ unterstützt hat.