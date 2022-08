China-Politik im Fokus : So denken deutsche Politiker über den Pelosi-Besuch in Taiwan

So denken deutsche Politiker über den Pelosi-Besuch in Taiwan

Taiwans Außenminister Joseph Wu begrüßt die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taipeh. Foto: AFP/HANDOUT

Berlin Mit ihrem Besuch in Taiwan hat die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi nicht nur Drohungen von Seiten Chinas ausgelöst, sondern auch eine Debatte in Berlin. Unter Politikern gehen die Ansichten auseinander.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth (SPD), lobte Pelosis Besuch. „Dieser Besuch ist weder aggressiv noch provokativ. Andernfalls hätte die Regierung in Taipeh auch keine Einladung ausgesprochen, denn die Taiwanerinnen und Taiwaner wissen am besten, was ihre Interessen und Sicherheit gefährdet“, sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.