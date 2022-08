Gefängnisstrafe droht : Chinesische Influencerin zerteilte und aß Weißen Hai vor laufender Kamera

In China sind Weiße Haie eine geschützte Spezies. Foto: dpa/Helmut Fohringer

Peking In China ist Tizi ein Social-Media-Star. Berühmt wurde sie im Netz mit Videos, in denen sie selten gegessene Tiere wie Krokodile und Strauße verspeiste. In einem Livestream hat sie sich aber das falsche Tier zum Verzehr ausgesucht. Warum die Polizei gegen sie ermittelt und welche Strafe ihr droht.

In China hat sich eine Influencerin mit einem Video Ärger eingehandelt, in dem sie einen Weißen Hai grillt und verzehrt. Gegen die unter dem Pseudonym Tizi bekannte Videobloggerin ermittle inzwischen die Polizei, erklärte am Montag die Landwirtschaftsbehörde in der südwestchinesischen Millionenstadt Nanchong. In China sind Weiße Haie eine geschützte Spezies, illegaler Besitz der Tiere kann mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden.

Tizi, der auf den Streaming-Plattformen Douyin und Kuaishou fast acht Millionen Nutzer folgen, hatte ein Video veröffentlicht, auf dem sie einen zwei Meter langen toten Fisch auspackt, auf dem Boden platziert und sich dann neben ihn legt, um zu zeigen, dass er größer als sie selbst ist.

Sie teilt den Fisch dann in zwei Hälften, mariniert und grillt ihn und gart den Kopf in einer würzigen Brühe. „Er sieht vielleicht bösartig aus, aber sein Fleisch ist echt sehr zart“, sagt Tizi schließlich und verspeist den Fisch. Etliche Nutzer äußerten sich in Kommentaren unter dem Video empört. Tizi hat das Video mittlerweile gelöscht.

Die Polizei in Nanchong hatte am Sonntag bestätigt, dass es sich bei dem im Video zu sehenden Tier um einen Weißen Hai handelt. Die Videobloggerin sagte Lokalmedien, sie habe den Hai auf „legalem Weg“ gekauft - was nach Angaben der lokalen Landwirtschaftsbehörde aber „nicht zu den Fakten passt“.

Weiße Haie gelten nach der Klassifikation des internationalem Umweltschutz-Dachverbands International Union for Conservation of Nature (IUCN) als „gefährdet“. Weltweit wurden die Haipopulationen in den vergangenen Jahrzehnten dezimiert. Verantwortlich dafür waren insbesondere industrielle Langleinen-Fischerei und die Praxis des Hai-Finning, bei der den Tieren die Rückflosse abgetrennt wird und sie dann ins Meer zurückgeworfen werden.

(mzu/AFP)