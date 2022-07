Frankreichbesuch nach Journalistenmord : Herzlicher Empfang für saudi-arabischen Kronprinz bei Macron

Der französische Präsident Emmanuel Macron (l.) begrüßt den saudi-arabischen Kronprinz Mohammed bin Salman am Elysee-Palast in Paris. Foto: AP/Lewis Joly

Paris Nach US-Erkenntnissen hat Mohammed bin Salman den Mord an Journalist Khashoggi in Istanbul vor vier Jahren persönlich gebilligt. Trotz Protesten lud Macron den saudi-arabischen Kronprinzen ein - und drückte ihm lange die Hand.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman bei dessen Ankunft in Paris am Donnerstagabend mit einem langen Handschlag begrüßt. Der trotz Protesten von Menschenrechtsaktivisten in den Elysée-Palast geladene Kronprinz wurde bei seinem ersten Besuch seit der Ermordung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi vor knapp vier Jahren von Macron herzlich empfangen, wie Bilder von AFP TV zeigten.