Waffenhandel : Deutschland bleibt viertgrößter Waffenexporteur

Berlin Deutschland, die USA und Frankreich haben ihre Waffenexporte nach Angaben des Friedensforschungsinstituts Sipri in den vergangenen fünf Jahren beträchtlich gesteigert. Dagegen waren die Ausfuhren Russlands und Chinas rückläufig, wie das Institut bekanntgab.

Zusammen stehen die USA, Russland , Frankreich , Deutschland und China für 76 Prozent aller globalen Rüstungslieferungen. Hauptempfänger waren Asien-Ozeanien (42 Prozent) und der Nahe Osten (33 Prozent). Deutschland liegt auf Platz vier der größten Waffenexporteure, die deutschen Ausfuhren stiegen von 2016 bis 2020 um 21 Prozent gegenüber 2011 bis 2015. Der Anteil am Weltmarkt beträgt 5,5 Prozent. Laut Sipri-Bericht lieferte Deutschland Waffensysteme in 55 Länder. Hauptabnehmer waren Südkorea, Algerien und Ägypten .

Regierungssprecher Steffen Seibert verteidigte die deutschen Ausfuhren und betonte am Montag in Berlin, der Gesamtwert von Rüstungsexporten sei kein geeigneter Gradmesser zur Bestimmung der Rüstungsexportpolitik. So könnten einzelne Großaufträge erhebliche Schwankungen bei den Werten bewirken. Am Beispiel von U-Booten wies er darauf hin, dass gelegentlich die Genehmigung und die tatsächliche Ausfuhr so viele Jahre auseinander lägen, dass es sich in der Statistik erst Jahre später niederschlage. Bei einem Land wie Ägypten gebe es eine restriktive Einzelfallprüfung, versicherte er zudem. Seibert betonte ferner, dass Rüstungsexportentscheidungen nicht nach wirtschaftlichen, sondern nach sicherheitspolitischen Motiven gefällt würden.