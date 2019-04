Europa-Wahlkampf : Urenkel von Benito Mussolini will kein Rechter sein

Rom Der Urenkel des italienischen Diktators will Ende Mai ins EU-Parlament einziehen. Zuletzt war er für den italienischen Rüstungskonzern Fincantieri in Abu Dhabi tätig.

Manche Leute haben einen gewichtigen Namen, ganz wenige Menschen bringen es auf zwei. Caio Giulio Cesare Mussolini ist der Urenkel des vor 74 Jahren erschossenen italienischen Diktators Benito Mussolini. Seine Eltern gaben ihm den Vornamen des römischen Feldherren Gaius Julius Caesar. Mit diesen Namen will sich der 50-Jährige nun in die Politik stürzen. Mussolini junior erklärte, für die rechtsnationale Fratelli d‘Italia ins EU-Parlament einziehen zu wollen. Fratelli d‘Italia ist eine Nachfolgepartei der italienischen Neofaschisten. Parteichefin Giorgia Meloni, Ex-Ministerin in der Berlusconi-Regierung, stellte den Neupolitiker als „Profi, Soldaten und Patrioten“ vor. Der Urenkel des „Duce“ diente 15 Jahre als Offizier bei der italienischen Marine und war zuletzt in der Rüstungsbranche für den italienischen Rüstungskonzern Fincantieri in Abu Dhabi tätig. Wichtig sei für ihn die Rückgewinnung der „Souveränität sowie die Verteidigung der Familie“. Nun sieht sich Mussolini junior aber als Opfer. Er wolle alle beruhigen, gab der Neu-Politiker bekannt, er werde nicht mit Liktorenbündel und römischem Gruß in den Wahlkampf ziehen. „Es ist aber inakzeptabel, dass Facebook meinen Account schließt, nur weil mein Nachname Mussolini ist“, schrieb der Italiener. Tatsächlich war Anfang der Woche das Profil Mussolinis nicht zu finden. Er behalte sich rechtliche Schritte vor.