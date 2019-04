Video mit Batman-Musik : Donald Trump twittert und bekommt Ärger mit Kurznachrichtendienst

Washington Der US-Präsident darf dann doch nicht alles. Donald Trump hat Ärger mit Warner Bros. Pictures, weil er auf Twitter Musik des Batman-Films verwendet hat. Der Kurznachrichtendienst schritt ein.

US-Präsident Donald Trump hat sich wegen eines Webvideos Ärger mit der Filmproduktionsfirma Warner Bros. eingehandelt. In dem am Dienstag vom US-Präsidenten über Twitter weiterverbreiteten Video politischen Inhalts wurde Musik aus dem Batman-Film "The Dark Knight Rises" von 2012 verwendet. Warner Bros. war nicht amüsiert und reichte laut der Website "Buzzfeed" Beschwerde wegen Urheberrechtsverstoßes ein. Nach wenigen Stunden war das Video von Trumps Account verschwunden.

Der Gebrauch des von dem deutschen Komponisten Hans Zimmer stammenden Filmsongs "Why Do We Fall?" für das Video sei "nicht genehmigt" gewesen, teilte Warner Bros. der Website mit. In der kurzen Zeit, in der es auf Trumps Account stand, wurde das Video laut "Buzzfeed" mehr als eine Million Mal geklickt.