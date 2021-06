Umgang mit Uiguren : Misshandlungsvorwürfe gegen China vor „Volkstribunal“ in London

Misshandlungsvorwürfe gegen China vor „Volkstribunal“ in London

Zeuge Omir Bekali demonstriert vor dem „Volkstribunal“ in London, wie er eigenen Angaben zufolge sieben Monate lang gefesselt war. Foto: AP/Alberto Pezzali

London Ein „Volkstribunal“ soll in London untersuchen, ob China gegen die Menschenrechte verstoßen hat. Im Fokus der Untersuchung steht der Umgang mit Uiguren in Umerziehungslagern.

Ein zur Aufarbeitung mutmaßlicher Verstöße Chinas gegen die Menschenrechte von Uiguren gegründetes „Volkstribunal“ hat in London seine Arbeit aufgenommen. In dem am Freitag begonnenen Prozesses soll ermittelt werden, ob ein Völkermord begangen wurde. Während der viertägigen Anhörungen würden mehr als drei Dutzend Zeugen ernste Vorwürfe gegen chinesische Behörden erheben, sagte der Vorsitzende Geoffrey Nice. Er ist Menschenrechtsanwalt, der schon die strafrechtliche Verfolgung des ehemaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic leitete.