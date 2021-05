Duisburger Hafen und Belarus : Mit Staatsterroristen macht man keine Geschäfte

Der Duisburger Hafen pflegt seit einigen Jahre geschäftliche Beziehungen zu Belarus. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Meinung Duisburg Sollte der Duisburger Hafen als öffentliches Unternehmen seine Beteiligung an einem großen Industrieprojekt in Belarus aufgeben? Hier sind Stadt und Land als Anteilseigner des Hafens gefragt. Wirtschaft und Politik befinden sich in der Zwickmühle.