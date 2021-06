Geständnis von Regierungskritiker in Belarus : Deutschland verurteilt unter Zwang zustande gekommenes Interview mit Protassewitsch

Berlin In einem Interview des belarussischen Staatsfernsehens legt der Regierungskritiker Roman Protassewitsch ein Gestädnnis ab. Deutschland verurteilt das offenbar unter Zwang entstandenen Interview.

Deutschland hat ein vom belarussischen Staatsfernsehen veröffentlichtes Interview mit dem Regierungskritiker und Journalisten Roman Protassewitsch scharf verurteilt. Es sei eine „Schande“ für die belarussische Führung, die ihre ganze „Demokratieverachtung“ und „Menschenverachtung“ zeige, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Protassewitsch, der Ende Mai nach der erzwungenen Zwischenlandung eines Flugzeugs in Minsk festgenommen worden war, bekennt sich in dem am Donnerstag ausgestrahlten Fernsehinterview dazu, zu Protesten aufgerufen zu haben.