Suche mit Drohnen und Jagdhunden : Flüchtiger Zooleopard hält Ost-China in Atem

Flüchtiger Zooleopard hält Ost-China in Atem

In China läuft die Suche nach einem ausgebüxten Zooleoparden. Foto: AFP/STR

Peking Vor rund einer Woche entwischten drei Leoparden aus einem Safaripark in der chinesischen Stadt Hangzhou. Zwei sind inzwischen wieder eingefangen und wohlauf. Das noch flüchtige Tier ist noch jung.

Ein vor mehr als einer Woche ausgebüxter Leopard hält China immer noch in Atem. Drohnen und Jagdhunde suchten nach dem Raubtier, teilte die Regionalregierung von Hangzhou im Osten des Landes am Montag mit. Die staatliche Zeitung „Global Times“ berichtete, der Flüchtling aus dem Safaripark von Hangzhou sei am Sonntag entdeckt worden, habe sich aber aus dem Staub gemacht, als Menschen sich ihm genähert hätten.