Milliardär geht spät ins Rennen : Trump-Gegner Tom Steyer will jetzt doch US-Präsident werden

Trump-Gegner Tom Steyer will jetzt doch US-Präsident werden

Washington Nun also doch: Der ehemalige Hedgefonds-Manager und Philantrop Tom Steyer bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten. Der 62-Jährige ist ein lautstarker Befürworter eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump.

Steyer gab am Dienstag in einem Video bekannt, im parteiinternen Rennen bei den Demokraten zu kandidieren. Im Januar hatte der Milliardär eigentlich erklärt, auf eine Bewerbung zu verzichten.

Steyer übte in dem Video scharfe Kritik am Einfluss großer Unternehmen auf die Politik und kündigte an, dem ein Ende setzen zu wollen. Der Milliardär wirbt seit Oktober 2017 mit Werbespots und Reden dafür, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einzuleiten. Außerdem hat er eine Organisation gegründet, die sich gegen den Klimawandel engagiert.