Seenotrettung im Mittelmeer : Jeden Tag im Krisenmodus

Düsseldorf Wieder ein privates Schiff, das gerettete Flüchtlinge an Land bringen will, wieder Unsicherheit darüber, welcher Hafen das Schiff und welches Land die Flüchtlinge aufnimmt. Die UNO-Flüchtlingshilfe fordert die EU auf, die staatliche Seenotrettung wieder aufzunehmen - wie könnte das aussehen?

Dass Malta am Sonntagabend 65 Flüchtlinge an Land gebracht hat, die der deutsche Verein mit dem Rettungsschiff „Alan Kurdi“ vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet hatte, ist das jüngste Beispiel.

Nach Informationen des UNHCR, dessen nationaler Partner die UNO-Flüchtlingshilfe ist, sind 2019 bereits 667 Menschen in diesem Jahr (Stand: 8. Juli) im Mittelmeer ertrunken oder werden vermisst, insgesamt kamen mehr als 36.000 Menschen an Europas Küsten an.