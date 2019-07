Analyse : Überall Terroristen

Das World Trade Center nach dem Anschlag im Jahr 2001. . Foto: dpa/Hubert Boesl

Düsseldorf Der Terrorvorwurf ist derzeit das beliebteste Instrument in der internationalen Politik, um den Gegner zu diskreditieren. Solche Anschuldigungen zeigen, wie die Sitten im Verhältnis der Nationen zueinander verrohen.

Martin Kessler

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist ein Krieg der Worte. Den US-Angriff auf die Computersysteme des Landes wertete der iranische Telekommunikationsminister Asari Dscharomi als „Cyber-Terrorismus“. Zuvor hatte Revolutionsführer Ali Chamenei die US-Truppen im Mittleren Osten als Terrorgruppe bezeichnet, nachdem Washington die Revolutionsgarden am 9. April offiziell als Terrororganisation eingestuft hatte. Und unlängst nannte US-Außenminister Mike Pompeo den Iran den „größten Sponsor des Terrors auf der Welt“.

Amerikaner und Iraner sind längst nicht die einzigen, die sich gegenseitig mit Terrorvorwürfen überziehen. Chinas Vize-Außenminister Zhang Hanhui warf den USA vor: „Absichtlich Handelsstreitigkeiten zu provozieren, ist wirtschaftlicher Terrorismus.“ Der russische Präsident Wladimir Putin schmäht wahlweise die ukrainische Regierung, die georgische Opposition oder tschetschenische Rebellen als Terroristen. Sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan nennt so die kurdischen Truppen im Irak, die Opposition im eigenen Land oder die ihm verhasste Gülen-Bewegung.

Info Terrorismus und Völkerrecht Krieg Das Völkerrecht kennt klare Regeln, wenn zwischen Staaten und innerhalb eines Staates ein bewaffneter Konflikt ausbricht. Grundsätzlich gilt nach Artikel 2, Ziffer 4 der Charta der UN ein allgemeines Gewaltverbot. Nur bei einem Beschluss des Sicherheitsrats und bei Selbstverteidigung ist die Anwendung militärischer Gewalt erlaubt. Gleichzeitig gelten besondere Schutzregeln für Zivilisten. Terrorismus Wollen bestimmte Gruppen einen Staat oder die Staatengemeinschaft mit gezielten Gewaltmaßnahmen schwächen, ohne dass sich Heere im traditionellen Sinn gegenüberstehen, spricht man von Terrorismus. Die Bekämpfung des Terrorismus unterliegt den Regeln des humanitären Völkerrechts, gerade auch außerhalb des eigenen Territoriums. Auch hier müssen Unbeteiligte geschützt werden, wie das Genfer Zusatzprotokoll von 1977 festlegt. Terrorhelfer Unterstützt ein Land den Terrorismus aktiv, sind Militärmaßnahmen gegen dieses Land von den Regeln des Völkerrechts gedeckt. Komplizierter wird es, wenn die Regierungen den Terror dulden. Dann lässt sich Gewaltanwendung nicht ohne Weiteres legitimieren.

Auch in Venezuela, dem Sudan, Birma, Pakistan und Indien ist vieles terrorverdächtig, was den jeweiligen Regierungen gegen den Strich geht. „Seit den Anschlägen von 2001 sind die Sitten in internationalen Konflikten verroht, wenn es um Terrorvorwürfe geht. Es gibt kaum eine Konstellation bei solchen Konflikten, wo nicht irgendjemand seinen Gegner als Terrorist bezeichnet“, meint Andreas Schüller, Direktor am European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).

Die Anschläge auf das New Yorker World Trade Center haben den Kampf gegen den Terror in den Mittelpunkt der internationalen Agenda gerückt. Doch statt als Weltgemeinschaft koordiniert gegen diese Geißel der Menschheit vorzugehen, haben viele Regierungen die Terrorismuskeule für sich entdeckt. Denn im Kampf gegen den Terror können sich gerade autoritäre oder populistische Führer als Hardliner profilieren und ihre internen Kritiker, aber auch auswärtige Gegner diskreditieren.

Und noch etwas kommt hinzu. Die Bevölkerung, so geht es aus Umfragen hervor, akzeptiert ein hartes Vorgehen gegen Terroristen, auch wenn es nicht immer von rechtsstaatlichen Regeln gedeckt ist. So nutzten die Neokonservativen in den USA die verheerenden Anschläge des 11. September 2001, um eine unbeteiligte missliebige Regierung im Mittleren Osten zu stürzen. War die Verbindung zwischen dem radikalislamischen Taliban-Regime in Afghanistan und der Terrorgruppe Al Kaida noch von den Fakten her gedeckt, so setzte die Administration des früheren US-Präsidenten George W. Bush plumpe Lügen in die Welt, um auch die Regierung von Saddam Hussein, dem irakischen Präsidenten, als terroristisch und gefährlich für den Weltfrieden zu denunzieren. So gefährlich und diktatorisch Hussein für seine Kritiker und Länder wie den Iran oder Kuwait war, im internationalen Terrornetzwerk spielte der Iraker so gut wie keine Rolle.

Bushs Beispiel machte Schule. Russlands Präsident Putin ging mit der gleichen Verve gegen die aufständischen Tschetschenen vor, und auch die chinesische Führung verfolgte die unterdrückten Uiguren wie Terroristen. Den Gipfel des Zynismus erreichte ausgerechnet die hoch angesehene Friedensnobelpreisträgerin Aun San Suu Kyi. Als Außenministerin Birmas schwieg sie, als ihre Generäle die muslimische Minderheit der Rohingya erst als Terroristen verunglimpften, bevor sie die Menschen vertrieben oder töteten.

Die Diskreditierung des politischen Gegners ist übrigens nur ein Grund für die häufige Verwendung des Terrorvorwurfs. Regierungen, die mit diesem Instrument hantieren, machen sich auch vermeintliche Lücken im Völkerrecht zunutze. „Es gibt keine völkerrechtliche Definition des Terrorismus“, erklärt der Politikwissenschaftler Schüller. Und das hat Gründe. Denn bislang, so Schüller, scheiterte jeder Versuch, den Terrorismus zu definieren, weil viele Staaten fürchten, „dass eine solche Definition gegen sie selbst gerichtet werden könnte“. Im internationalen Völkerrecht, niedergelegt in der Charta der Vereinten Nationen von 1945, sind militärische Konflikte geregelt. So gilt nach Artikel 2, Absatz 4 ein generelles Gewaltverbot, nur zur Selbstverteidigung und nach einem Beschluss des UN-Sicherheitsrats dürfen Waffen eingesetzt werden.

Gemäß dieser Definition zwischen- oder innerstaatlicher Konflikte sind Terroristen eine praktisch rechtlose Gruppe. Das nutzen viele Regierungen aus und koppeln die Menschenrechte einfach aus. Berühmtestes Beispiel ist das US-Gefangenenlager Guantánamo, in dem inhaftierte Taliban- und Al-Kaida-Angehörige nicht als Kriegsgefangene nach den Regeln des Völkerrechts, sondern als „feindliche Kämpfer“ festgehalten werden.

Zu Unrecht. Denn die vermeintliche Lücke schließt das humanitäre Völkerrecht. Dies verhindere, dass „Terroristen und Rebellen in bewaffneten Konflikten rechtlos werden“, erklärt Christian Schaller, stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Globale Fragen der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Auch die Terrorismusbekämpfung unterliegt internationalen Regeln. „In keinem Fall darf es eine exzessive Gewaltanwendung geben, und alle Aktionen müssen im rechtsstaatlichen Rahmen erfolgen“, ergänzt Außenpolitik-Experte Schüller.