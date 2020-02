Wegen Coronavirus : Russland verhängt Einreisesperre gegen Chinesen

Moskau Russland hat aus Sorge vor einer Einschleppung des Coronavirus eine zeitweise Einreisesperre für Chinesen verhängt. Betroffen seien alle geplanten Einreisen zum Arbeiten oder für touristische und Studienzwecke.

Das Einreiseverbot gilt nur für chinesische Staatsbürger, nicht für andere aus China kommende Reisende, wie die Zeitung „Kommersant“ berichtete. Allein 2019 reisten 2,3 Millionen Chinesen nach Russland ein, wie das Blatt nach Angaben des Inlandsgeheimdiensts FSB schrieb, der für den Grenzschutz zuständig ist. Arbeitgeber im Osten Russlands befürchten dem Bericht zufolge nun, dass die Arbeitskräfte knapp werden könnten. In der Region arbeiten viele Chinesen im Bau und in der Landwirtschaft.

Russlands Führung wies Kritik zurück, dass die Aktion überzogen sei. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der Agentur Interfax zufolge, dass alles für den Schutz der russischen Bürger getan werden müsse. Vize-Regierungschefin Tatjana Golikowa erklärte, Russland sei nicht in der Lage, eine wachsende Zahl an Chinesen aufzunehmen. Die Behörden könnten nicht für Tausende aus dem Nachbarland Einrichtungen zur Quarantäne und medizinischen Versorgung vorhalten.

Offiziell ist in Russland keine akute Infektion mit Sars-CoV-2 bekannt. Zwei Chinesen gelten als geheilt von Covid-19, der von dem Virus verursachten Lungenkrankheit. Auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ in Japan gibt es nach offiziellen Angaben ein infiziertes russisches Ehepaar.

Erlaubt sind für Chinesen demnach nur noch Transitreisen über den Moskauer Flughafen Scheremetjewo. Zur Dauer des Einreisestopps gab es keine Angaben in der Verfügung. Russland hatte zuletzt schon seine Grenzen weitgehend geschlossen. Allerdings war für Chinesen die Einreise noch am Airport Scheremetjewo möglich gewesen. Dort wurde nach Angaben der Gesundheitsaufsicht Rospotrebnadsor ein Terminal mit Labor für die Kontrolle chinesischer Reisender reserviert.

Die Behörde Rospotrebnadsor teilte am Mittwoch mit, dass gegenwärtig in Russland mehr als 14 000 Chinesen unter medizinischer Beobachtung stünden. Damit ist gemeint, dass sie nach der Einreise zunächst medizinisch untersucht wurden. Ihre Namen wurden dann an die Meldebehörden an ihrem russischen Aufenthaltsort übermittelt mit dem Auftrag, sich dort beim Arzt vorzustellen.