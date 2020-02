Bis Ende Juni : Frankreich will Atomkraftwerk Fessenheim abschalten

Das Atomkraftwerk Fessenheim in Frankreich in der Nähe der deutschen Grenze. Foto: dpa/Patrick Seeger

Paris Frankreich nimmt nach Angaben von Premierminister Edouard Philippe sein ältestes Atomkraftwerk im elsässischen Fessenheim bis Ende Juni vom Netz. Damit starte die „erste Phase“ der 2018 von Präsident Emmanuel Macron verkündeten Energiestrategie.

Einer seiner beiden Reaktoren soll bereits an diesem Wochenende abgeschaltet werden, wie Philippe in einer am Mittwoch herausgegebenen Erklärung sagte. Macrons Plan sieht die Schließung von Kohlekraftwerken bis 2022 vor und soll die Nutzung von Atomkraft und Erneuerbaren Energien neu ausbalancieren, hieß es in der Erklärung weiter.