Trotz Schließung der Landesgrenze zu China : Russland meldet zwei Infektionen mit dem Coronavirus

Wladimir Putin, Präsident von Russland, leitet am Mittwoch ein Treffen um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern ein. Foto: dpa/Alexei Druzhinin

Peiking Russland hat die ersten beiden Coronavirus-Infizierten auf seinem Gebiet gemeldet. Sie befinden sich in Quarantäne.

Der Erreger sei bei zwei Chinesen in den sibirischen Regionen Transbaikalien und Tjumen festgestellt worden, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa am Freitag. Die beiden Männer befanden sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde Rospotrebnadsor in Quarantäne. Da sie mit niemandem Kontakt hätten, bestehe keine Gefahr, dass sie das Virus weitergeben.